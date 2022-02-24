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Giriş Tarihi: 24.2.2022 12:53

Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonu! 29 zanlı yakalandı

AA
Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonu! 29 zanlı yakalandı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa ve İzmir'de belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütüne müzahir örgütsel toplantı/sohbet/eğitim verdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 1'i Suriyeli olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

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Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonu! 29 zanlı yakalandı
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