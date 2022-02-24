Şanlıurfa’da terör operasyonu: 29 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapmış olduğu çalışmalar, İkamet ve iş yerlerinde dönüşümlü olarak DEAŞ silahlı terör örgütüne müzahir örgütsel toplantı, sohbet ve eğitim verdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan Suriye uyruklu 1 şahsında aralarında bulunduğu şüpheli şahıslar ve örgütsel toplantılar yaptıkları 4 iş yerine yönelik Şanlıurfa merkezli, İzmir dahil olmak üzere yapılan operasyon 29 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların yapılan ikamet ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.