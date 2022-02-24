Siirt Emniyet Müdürlüğü’nden gerçeği aratmayan tatbikat

Kentte ani gelişebilecek her olaya karşı hazır olmak amacıyla hazırlanan senaryolar doğrultusunda, taktik düzenler gösterilmiş ve 60 kişilik korsan gösteri yapmak isteyen gruba kalkan, tazyikli su ve gaz kullanılarak müdahale edildi.

Daha sonra grup gözaltına alındı.Toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçeği aratmadı.

Tatbikatı İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve öğrencilerle birlikte izleyen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, kentin huzur ve güvenliğinin tesisinde büyük bir fedakârlık göstererek, gece gündüz çalışan tüm güvenlik birimleri kutlayarak, teşekkür etti.