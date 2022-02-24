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Giriş Tarihi: 24.2.2022 20:23

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden gerçeği aratmayan tatbikat

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt Emniyet Müdürlüğü’nden gerçeği aratmayan tatbikat

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü organizasyonunda, 30 Çevik Kuvvet Tim Memuru, 100 Toplu Kuvvet Personeli, 8 TOMA ile Güvenlik, Terör ve Asayiş şube personelinin katılımı ile Özel Harekât Atış Poligonunda toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Kentte ani gelişebilecek her olaya karşı hazır olmak amacıyla hazırlanan senaryolar doğrultusunda, taktik düzenler gösterilmiş ve 60 kişilik korsan gösteri yapmak isteyen gruba kalkan, tazyikli su ve gaz kullanılarak müdahale edildi.

Daha sonra grup gözaltına alındı.Toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçeği aratmadı.

Tatbikatı İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve öğrencilerle birlikte izleyen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, kentin huzur ve güvenliğinin tesisinde büyük bir fedakârlık göstererek, gece gündüz çalışan tüm güvenlik birimleri kutlayarak, teşekkür etti.

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Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden gerçeği aratmayan tatbikat
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