Son Dakika: THY Ukrayna uçak seferlerini iptal ettiğini açıkladı!

Son dakika... THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ukrayna hava sahasının yaşanan gelişmeler neticesinde yetkili birimlerin kararıyla 24 Şubat 2022 tarihinde sivil uçuşlara kapatıldığı belirtilerek " İlgili tarihte Ukrayna varış ve kalkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bilet işlemleriniz için çağrı merkezimizle iletişime geçebilirsiniz" denildi.

MİNSK VE KİŞİNEV UÇUŞLARI DA İPTAL EDİLDİ

Ukrayna hava sahasını kullanarak gerçekleştirdiği Belarus'un başkenti Minsk seferini iptal eden THY Moldavya'nın başkenti Kişinev uçuşlarını bu nedenle iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle bugünkü tüm Ukrayna uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ukrayna hava sahasının uçuşlara kapatılması sonrası Twitter'dan açıklama yaptı. Ekşi, yaptığı açıklamada, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.