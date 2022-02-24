“Türkiye çok büyük bir devlet”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar ile birlikte Afrika ziyaretinde yer alan MHP Disiplin Kurulu Başkanı Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, ziyaretin son gününde düzenlenen Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu açılışına katılım sağladı. Açılıştan renkli görüntüler ve fotoğraflar paylaşan Öztürk, aynı zamanda bakanlar ile bir araya gelerek Kırıkkale'nin ihtiyacı olan sorun ve talepleri iletme imkanı buldu.

HER YER GÜZEL AMA EN GÜZEL TÜRKİYE

Ziyaretin son günü stadyum açılışıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztürk, "Batı Afrika ziyaretimizin son durağı Senegal stadının açılışı idi. Programımız Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle erken sona erdi, çok şükür an itibariyle vatanımıza döndük. Ziyaret sonrası Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu tekrar müşahede etmenin haklı gururunu yaşıyorum. Bir de şunu ifade etmeden geçemeyeceğim; her yer güzel ama inanın en güzel Türkiye'miz" dedi.