Ukrayna sınırında uzun kuyruklar oluştu: Polonya’ya göç devam ediyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine yönelik işgale başlamasının ardından açıklamalarda bulunarak Moskova ile tüm diplomatik bağların kesildiğini duyurarak açıklamalarda bulundu. Binlerce sivil vatandaş kendileri için güvenlikli bölgelere akın etmeye başladı.

Devlet Başkanı Vladimir Zelenski sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Ülkeyi savunmak isteyen herkese silah vereceğiz diyen Vladimir Zelenski, "Ukrayna'yı şehirlerimizin meydanlarında desteklemeye hazır olun. Ellerinde silahlarla toprak savunmasının bir parçası olarak ülkemizi savunmaya hazır olan tüm Ukrayna vatandaşlarına yönelik yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

ALÇAKÇA SALDIRDI



Rusya ile diplomatik ilişkilerimizi kestiklerini açıklayan Başkan Zelenski, " Rusya'da henüz vicdanını kaybetmemiş olanlar için dışarı çıkıp Ukrayna ile savaşı protesto etmenin zamanı geldi. Rusya, Nazi Almanya'sının yaptığı gibi sabah devletimize alçakça saldırdı. Bugün itibariyle ülkelerimiz dünya tarihinin farklı taraflarındadır. Rusya şer yolunda ama Ukrayna kendini savunuyor ve Moskova ne düşünürse düşünsün özgürlüğünden vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı.



ÜLKEYİ TERK EDİYORLAR



Çok sayıda ülke müdahaleyi kınarken devlet başkanı Putin'in açıklamalarının ardından ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Binlerce Doğu Ukraynalı halk işgalin korkusuyla ülkeyi terk etti.

Avrupa ülkeleri, Mülteci akınına karşı hazırlık yaparken ilk atılacak adımların hazırlığı Polonya, Slovakya, Romanya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde çoktan başlatıldığı duyuruldu.



BİR MİLYON MÜLTECİ



Polonyalı yetkililer yaklaşık olarak bir milyon mülteci beklediklerini bu nedenle birçok yaşam alanında hazırlıklar yaptıklarını açıkladı.



YAŞANAN SAVAŞA TEPKİLER ARTIYOR



Ukraynalı futbolcu Zinchenko, sosyal medya hesabından Putin'in fotoğrafını şu sözlerle paylaştı: "Umarım en acılı şekilde ölürsün, yaratık!"

Benfica'nın Ukraynalı yıldız oyuncusu Roman Yaremchuk, Ajax maçında attığı golün ardından Rusya'yı protesto etti. 26 yaşındaki futbolcu, gol sevinci esnasında formasını çıkararak Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişörtle ülkesine desteğini bu şekilde gösterdi.

Donetsk ile UEFA Kupası kazanmış olup, Türkiye'de ayrı takımlarda iki yıl üst üste şampiyonluk yaşatan Rumen teknik direktör ve eski futbolcu Mircea Lucescu, "Ukrayna'daki tüm sportif faaliyetler 30 gün süreyle askıya alındı. Kiev'den ayrılmayacağım ve Romanya'ya dönmeyeceğim çünkü korkak değilim. Umarım beyni olmayan bu insanlar bu savaşı durdurur." ifadelerini kullandı.