Ukraynalı ve Rus yolcuları havalimanlarında kaldı

Türk Hava Yolları uçuşları iptal edilen bazı yolcuları otellere yerleştirirken isteyen yolcuları da geldikleri noktaya ya da alternatif uçuş noktalarına biletlerini düzenledi



POLONYA ÜZERİNDEN KİEV'E GİDECEĞİZ



Sri Lanka'dan gelen ve İstanbul Havalimanı aktarmalı olarak ailesi ile birlikte Kiev'e gidecek Ruslan Lomovytskyi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle uçuşlarının iptal edildiğini ifade ederek bilet değişikliği yapıp Polonya'ya gitmeye çalıştıklarını söyledi.





EVİMİZE GİDECEĞİZ



Lomovytskyi "Varşova'ya gidip oradan Kiev'e gitmeyeceğiz çalışacağız. Varşova'dan bulabilirsek tren, otobüsle Kiev'e evimize gideceğiz. Bir gün otelde kalıp yarın Polonya'ya gideceğiz. Akrabalarımızla konuştuk. Durum şimdilik normal. Panik yok. Sabah saatlerinde durum çok kötüydü. Savaş çok kötü. 7 yıl Kiev'de yaşadım. Donbas yakınlarında bir kentte doğrum. Rus saldırıları nedeniyle Kiev'e taşındık. Savaş yine başladı" dedi. Eşi Yelyzaveta Lomovytska ise çok sayıda insanın Kiev'i terk ettiğini ifade ederek her şeyin sakinleşmesini ve normale dönmesini umut ettiklerini söyledi.



NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ



Ailesi ile birlikte Rusya'nın Perm şehrine gidecek olan Anna Shcherbakova ise Ukrayna ve Rusya hava sahası kapalı olmasından dolayı uçuşlarının iptal edildiğini ve sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek "Açız, şu içmek istiyoruz. Çocuklar da var yanımızda. Tatil için buraya gelmiştik annem ve anneannemle. Anneannemin ilk uluslararası uçuşu. Şimdi buradayız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Rusya hükümetinin bizim için bir şeyler yapmasını umuyoruz ve ülkemize dönebiliriz. Burada kalmak istemiyoruz. Her hangi bir bilgi almadık. Hava yolu temsilcisinden bilgi almaya çalıştık ancak herhangi bir bilgi alamadık. Lütfen bizim gibi Rus turistlere evlerine dönmeleri için yardım etin" diye konuştu