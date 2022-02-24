Viranşehir’de festival günlerinde çocuklar unutulmadı!

Festival günlerinde, tarih, kültür, sanat, spor ve eğitim programlarının yanı sıra çocuklar için de etkinlik düzenlendi. Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Şehit Ömer Halis Demir konferans salonunda düzenlenen "Kukuli Müzikali" çocuk tiyatrosu gösterimi çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran Kukuli, en yakın arkadaşları Tinky ve Minky ile birlikte etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği "Kukuli Müzikali" çocuk tiyatrosu gösterimi, öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı. Tiyatroyu izlerken, birlikte tempo tutan yüzlerce çocuğun güldüğü ve neşeli oldukları gözlendi.

Müzikli, danslı ve oldukça eğlenceli geçen gösterimin ardından çocuklar, Viranşehir Belediyesine teşekkür etti.