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Giriş Tarihi: 25.2.2022

265 aile evlat nöbetinde

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
265 aile evlat nöbetinde
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde annelerin başlattığı eyleme katılım sürüyor. Şu ana kadar 35 ailenin evladına kavuştuğu eyleme bir ailenin daha katılımıyla sayı 265'e yükseldi. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde Ferman Kılıç çobanlık yaptığı sırada yaklaşık 9 yıl önce terör örgütü PKK üyeleri tarafından kandırılarak zorla dağa kaçırıldı. Kardeşinden uzun süreden beri haber alamadıklarını belirten Halil Kılıç, Diyarbakır annelerinin HDP İl Binası önünde 906 gündür sürdürdükleri evlat nöbetine katıldı. Kardeşinin terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını söyleyen Halil Kılıç, "Kardeşimi HDP'liler kandırıp zorla dağa götürdüler. Ben kardeşimi HDP'den istiyorum ve onun için buraya geldim. Kardeşimi almadan da asla buradan gitmeyeceğim. Kardeşim beni görüyor ve izliyor ise kaçıp gelmesini teslim olmasını istiyorum" dedi.
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265 aile evlat nöbetinde
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