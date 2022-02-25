Başkan Erdoğan İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor

İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni Haliç Kongre Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Bu anlamlı program münasebitle sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum.

Eğitim öğretim yatırımlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün toplam 122 okulumuzu resmen hizmete alıyoruz.

2.5 yıl gibi kısa sürede 3000 dersliğe sahip eğitim tesisini İstanbulumuzun hizmetine sunmuş oluyoruz. Eğitim öğretim kalitesini daha da artaran bu tesislerin öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırseverlerimiz başta olmak üzere bu kurumlarımızın inşasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

İBB dönemimiz dahil tam 25 yıldır İstanbulumuzun hizmetindeyiz. Hiçbir zaman bahalerin arkasında saklanmadık. Bizim milletimiz en iyisine layıktır inancıyla İstanbul'a da aşkla hizmet ettik. İStanbul'un birikmiş sorunlarını tek tek çözerken Maarif'e de özel önem gösterdik.

67 bin olan öğretmen sayısını 176 bine ulaştırdık. Son dönemdeki öğretmen atamalarımızda önceliği İstanbul'a veriyoruz. Son atamadaki 15 bin öğretmenimizden 7 bi,n 500'ü İstanbul'a yapıldı.

2002'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 40 iken bunu 21'e indirdik.

Bugün okul deyince akıllara çatısı akan okullar, çamur içinde oynayan çocuklar akıllara gelmiyor. Eğitimde çıtayı sürekli yukarıya taşıyoruz. Eğitim öğretim alanında İstanbul özelinde yakaladığımız başarıyı inşallah 2022 yılında da devam ettirmek istiyoruz.

İstanbul'da 197 adet projeyi hayata geçireceğiz.

İstanbul'a yapılacak toplam eğitim yatırımı tutarı 10 milyar lirayı geçecektir.