CHP’li Özgür Özel’in ’Ukrayna’ yalanını yayına bağlanan Türk vatandaşı çürüttü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya Ukrayna'nın işgali konusunda talimat vermiş ve Rus güçleri birçok şehri kuşatmıştı.

İşgal saldırıları sonrası Ukrayna Devleti, hava sahasını tüm uçuşlara kapattığını duyurmuştu. Ülkede mahsur kalan binlerce Türk vatandaşı için Dışişleri Bakanlığı çalışmalarına son sürat şekilde başlamıştı. Bu akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını söyledi.

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Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesi başlamışken bu durumu görmezden gelen Özel, "Türkiye'nin istihbaratı nerede, ABD, Almanya bilirken, tedbir alırken sen bizimkileri orada güvencesiz şekilde bırakıyorsun. 20 bin vatandaş iki ateşin arasındaysa ABD bunları görüp günler öncesinden söylüyorsa, sen onlara 'Dönün yurdunuza' demediysen büyük devlet olma konusunda sorumluluğunu yerine getiremedin demektir." diye konuştu.

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ÖZEL CANLI YAYINDA YALANLANDI

Özgür Özel ile aynı yayında bulunan bir Türk vatandaşı, büyükelçiliğin 10 gün öncesinden herkesi arayarak tek tek bilgi verdiğini söyledi ve Özel'in iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

"BAKANLIĞIMIZ 10-15 GÜN ÖNCESİNDEN TEK TEK ARADI"

Hikmet Samet Alemdar isimli Türk vatandaşı, büyükelçiliğin kendilerine mesaj attığını, gerekli tedbirleri uygulamaları konusunda bilgilendirdiğini duyurdu. Alemdar açıklamasında şunları söyledi: "Dışişleri Bakanlığımız savaş başlamadan 10-15 gün önce burada yaşayan yaklaşık 15 bin Türk vatandaşını tek tek arayarak, 'Ülkeyi terk edin' dedi. Kimimizi gece 03.00'te bile aradılar."

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Özel'in açıklamalarının aksine Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını uyaran bir duyuru yapmıştı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir." denilmişti.

ÇAVUŞOĞLU: TAHLİYELER SÜRÜYOR YARINDAN İTİBAREN HIZ VERECEĞİZ

Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kiev'deki tahliye otobüslerinin hareket ettiğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Yarından itibaren tahliyelerimize hız vereceğiz" dedi. 540 Türk vatandaşının tahliyesinin başladığını duyuran Bakan Çavuşoğlu, şu ana kadar tahliye için başvuru sayısının 2 bin 500 civarında olduğunu söyledi

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Özgür Özel'in bu açıklamasına tepki göstererek sosyal medyada şu ifadelere yer verdi "Bunlara yakın bir yazar "Türkiye'de her şey oluyorsun ama rezil olmuyorsun" demişti. Gün geçtikte ona bu sözleri söyleten ruh halinin sebebini öğreniyoruz. Belliki adam bu "rezil" tiplerin yinelenen rezilliklerine maruz kalmış."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. "Savaş ve yıkım yüreğimizi parçalarken CHP'nin tek derdi hoplaya zıplaya, eli ayağı titreye titreye devletimizi itibarsızlaştırmaya çalışmak. Vatandaşlarımız vakitlice uyarıldı, şimdi ise tahliyeler başladı. Küçülmenin de bir sınırı olmalı. Çok yazık!"