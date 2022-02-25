FETÖ’nün gaybubetçisinden akılalmaz mesaj: Madalyamızı aldık

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında BTK'da teknik uzman yardımcısı statüsünde görev yaparken ihraç edilen ve hakkında FETÖ üyeliği suçundan işlem yapılan Osman Ç. itirafçı oldu. Osman Ç., örgütün Hava ve Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında üst düzey sorumlu olan ve yurt dışına kaçan Mehmet K.'nin 15 Temmuz'dan sonra şirketler kurarak Türkiye'ye para giriş sağladığını, bu paraları cezaevindeki örgüt mensuplarına aktardığını söyledi. Bu çerçevede "yeniden yapılanma soruşturması" başlatıldı ve örgüte aktif maddi destek sağladığı tespit edilen Esma A. gözaltına alındı ve 25 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

KOCASI FETÖ'DEN CEZA ALDI, 'ŞEREF MADALYAMIZI ALDIK' DEDİ

Esma A. hakkında ifade veren Osman Ç., darbe girişiminin ardından örgütsel görüşmelere devam ettiğini, bir zarf içerisinde Esma A.'ya örgüt üyelerine dağıtılması için para verdiğini dile getirerek toplamda 180 bin TL para gönderdiğini, Esma'nın bu paraları eşi örgüt üyeliğinden tutuklu ya da ihraç olmuş örgüt üyesi askeri personel eşlerine verdiğini aktardı. Esma A.'nın FETÖ bağlantısı nedeniyle askeriye ve kamu görevinden ihraç edilen kişilerle yaptığı görüşmelerde, eşinin FETÖ'den ceza almasının ardından 'Biz şeref madalyamızı aldık' şeklinde konuşma yaptığı ortaya çıktı. İddianamede Esma A.'nın örgüt üyeleri ile kira alacakları, evde kaçak olarak saklanan örgüt üyelerine yönelik de görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedilirken, örgüt üyelerinin ailelerine maddi yardım sağladığı aktarıldı.