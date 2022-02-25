HDP’li milletvekilleri PKK’nın provizyonu için Irak ve Suriye’ye gitti

HDP'li milletvekillerinin gerçekleştirdiği ziyaretlerin nedeni ortaya çıktı. HDP'li milletvekilleri gittikleri yerlerde yaptıkları açıklamalarda TSK tarafından terör yuvalarına yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonların "sivil halka yönelik katliam" olarak nitelendirerek, bölge halkının haklarının savunulması bahanesiyle Türkiye'ye karşıtlığını aşılamaya çalışırken bölgedeki terör varlığını meşrulaştırma çabasına girdikleri görüldü.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 1 Şubat'ta başarılı şekilde icra edilen "Kış Kartalı Hava Harekâtı" operasyonunu protesto etmek amacıyla 9 Şubat tarihinde HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'ten oluşan bir heyet Irak'ta ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
HDP milletvekillerini Irak ziyareti sırasında Irak'ın Sincar bölgesinde PKK terör örgütünün görüşleri doğrultusunda faaliyet gösteren PADE (Ezidi Özgürlük ve Demokrasi Partisi) Genel Başkanı Ömer Salih İbrahim karşılamış, milletvekilleri aynı gün yine Irak'ın Sincar bölgesinde PKK terör örgütüne bağlı Şengal Demokratik Özerk Meclisini ziyaret gerçekleştirdi.
HDP milletvekilleri PKK terör örgütüne bağlı Şengal Demokratik Özerk Meclisi-Hanesor yerel meclisi olarak adlandırılan ve 11 Aralık 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından icra edilen hava harekatında hedef alınan meclis binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.
HDP MİLLETVEKİLLERİ YİNE ŞAŞIRTMADI
Basın açıklamasında konuşan HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş; "Türkiye'deki demokrasi ve özgürlük isteyen halklar olarak, Ezidi halkımıza desteğimizi ifade ediyoruz. Tüm katliamlara ve vahşete karşı halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hangi taraftan saldırı gelirse karşı duracağız." şeklinde açıklamalarda bulundu.
HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ise; "Tüm özgürlük ve barışsever halklar adına Şengal'deyiz. Şengal halkı düşünce ve inançlarıyla kendi ayakları üzerinde durmak istiyor. Şengal'de demokratik toplum gerçeğini gördük. Şengal'deki tüm gözlemlerimizi Türkiye halkıyla paylaşacağız. AK Parti hükümetinin Şengal'deki politikaları suçtur" dedi
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya; "Ezidi toplumu yeni bir yaşam için büyük çaba sarf ediyor. Bu bulunduğumuz yer, bildiğiniz gibi Hanesor Halk Meclisi'ydi. Şengal'de hastaneler, halk meclisleri, kadın ve çocuk yaşam alanları bombalanıyor. Özgür ve barış içinde bir yaşam için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız" şeklinde provakatif konuşmalar yaptı.
HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca; "Keşke Şengal Dağı'nın dili de olsaydı ve bu direnişi konuşabilseydi. Ezidi toplumuna yönelik bu saldırıların haddi aştığını biliyoruz. Ezidileri yok etmek istiyorlar ama herkes bilsin ki; Ezidi toplumu 74 Ferman'da başını verdi ama sırrını vermedi. Bir tek Ezidi bile kalsa Ezidi yine de savunacak. Şengal'de yaptığımız görüşmeler sonucunda hazırlayacağımız raporumuzu Türkiye Meclisi'nde tüm kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.
HDP VEKİLLERDEN MAHMUR BÖLGESİNE ZİYARET
HDP milletvekilleri TSK tarafından gerçekleştirilen Kış Kartalı Harekatı hedefleri arasında bulunan Mahmur Karacak bölgesinde incelemelerde bulunmuşlar, akabinde de adeta terör yuvası haline gelen Mahmur kampında bulunan öldürülen örgüt mensuplarının ailelerinin bulunduğu derneği ziyaret ederek pervasız açıklamalarda bulundu.
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya; "HDP adına sizi tüm kalbimle selamlıyorum. Mahmur ve Şengal'e yapılan saldırılar, HDP'ye yapılan saldırılardan farksız değil. Aynı zihniyet bizi yok etmek istiyor. Türk devletinin maskesini bir kez daha yıkacağız. Mahmur ve Şengal hakkındaki bu yalanları kamuoyunda gözler önüne sereceğiz" şeklinde konuşma yaptı.
Hüda Kaya'nın ardından HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca; "Ziyaretimizin amacı Türk devletinin yalanlarını ortaya çıkarmak. Bunu kendi gözlerimizle gördük ve önümüzdeki günlerde ziyaretlerimizin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde devletimizi suçlayıcı açıklamalarda bulundu.