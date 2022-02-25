HDP’li milletvekilleri PKK’nın provizyonu için Irak ve Suriye’ye gitti

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca; "Keşke Şengal Dağı'nın dili de olsaydı ve bu direnişi konuşabilseydi. Ezidi toplumuna yönelik bu saldırıların haddi aştığını biliyoruz. Ezidileri yok etmek istiyorlar ama herkes bilsin ki; Ezidi toplumu 74 Ferman'da başını verdi ama sırrını vermedi. Bir tek Ezidi bile kalsa Ezidi yine de savunacak. Şengal'de yaptığımız görüşmeler sonucunda hazırlayacağımız raporumuzu Türkiye Meclisi'nde tüm kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

HDP VEKİLLERDEN MAHMUR BÖLGESİNE ZİYARET

HDP milletvekilleri TSK tarafından gerçekleştirilen Kış Kartalı Harekatı hedefleri arasında bulunan Mahmur Karacak bölgesinde incelemelerde bulunmuşlar, akabinde de adeta terör yuvası haline gelen Mahmur kampında bulunan öldürülen örgüt mensuplarının ailelerinin bulunduğu derneği ziyaret ederek pervasız açıklamalarda bulundu.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya; "HDP adına sizi tüm kalbimle selamlıyorum. Mahmur ve Şengal'e yapılan saldırılar, HDP'ye yapılan saldırılardan farksız değil. Aynı zihniyet bizi yok etmek istiyor. Türk devletinin maskesini bir kez daha yıkacağız. Mahmur ve Şengal hakkındaki bu yalanları kamuoyunda gözler önüne sereceğiz" şeklinde konuşma yaptı.

Hüda Kaya'nın ardından HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca; "Ziyaretimizin amacı Türk devletinin yalanlarını ortaya çıkarmak. Bunu kendi gözlerimizle gördük ve önümüzdeki günlerde ziyaretlerimizin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde devletimizi suçlayıcı açıklamalarda bulundu.