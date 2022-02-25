Kılıçdaroğlu, görüşmek için aracı gönderdiği ailelerden ’kırmızı kart’ gördü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 Mart'ta Diyarbakır'a yapacağı ziyaret nedeniyle HDP İl Binası önünde 907 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri tarafından açıklama yapıldı.

Çocukları terör örgütünce kaçırılan aileler adına açıklama yapan baba Süleyman Aydın, Kılıçdaroğlu'nun aracılar vasıtasıyla kendileri ile görüşme gerçekleştirmek istediğini fakat samimi bulmadıkları için görüşmeyi reddettiklerini söyledi. 907 gündür terör örgütünün destekçisi olan HDP'nin önünde nöbet tuttuklarını anımsatan Aydın, "Biz duyduğumuza göre Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gelecek ve bu ziyaretinde biz aileler de bulunuyor. Ama maalesef ziyaretimize gelmeden ricacıları devreye sokuyorlar ve biz anne ile babaları susturmak istiyorlar. Şimdi bir nevi halen HDP'li dostlarından izin almayıp buraya gelemiyorlar ve bu HDP'li dostlarına bir şey söylememizi istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZ GİBİ SAMİMİYSENİZ DOSTLARINIZLA GELİN"

İki dünya bir araya gelse bile tek bir annenin yüreğinde çıkan sesin asla susturulamayacağını belirten Aydın, "Üç gün önce 35'inci evlat ailesine teslim oldu ve o evladımız terör soruşturması sonrası anne ve babasına teslim edilerek memleketlerine gönderildi. Kılıçdaroğlu, sizde devletimiz gibi samimiyseniz HDP'li dostlarınızla sizi buraya bekliyoruz. Aksi takdirde inanın sizin gök kubbenizi aşağı indiririz. Biz asla burada yılmayacağız ve sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz" dedi.