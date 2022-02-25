Rus işgali Kiev’e dayandı

HAVA SİSTEMLERİ VURULDU:
Rus kara birlikleri Donbass'a girerken, Ukrayna'nın askeri havaalanları dahil, çok sayıda askeri altyapı hedefi havadan vurulmaya başlandı. Rusya
Savunma Bakanlığı "Siviller hedef alınmayacak" açıklamasını yaptı ve Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri havalimanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiği belirtildi. Hava sahasını sivil uçuşlara kapatan Rusya, Azak Denizi'nde nakliyeleri askıya aldı.
TANKLAR SINIRDAN GEÇTİ:
Rus tankları Luhansk
bölgesinden sınırı geçti. Putin'in Ukrayna sınırına son durumda, 150 ila 200 bin arasında asker yığdığı düşünülüyor.
KİEV'E BOMBALAR DÜŞTÜ:
Putin her ne kadar hedeflerinin Ukrayna'nın doğusu olduğunu açıklasa da başkent Kiev olmak üzere birçok kente füzeler isabet etti. Kiev'in yanı sıra Odessa
, Dnipro
, Harkov
, Mariupol
, Slovyansk
, Kramatorsk, Mykolaiv bombardımana tutuldu. Kiev yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Antonov tip bir savaş uçağı Ruslar tarafından düşürüldü.
7 RUS UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ:
Ukrayna, 7 Rus savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. Kiev yönetimi ayrıca ülkenin doğusunda 50 Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Rusya'nın hava saldırılarında en az 10 sivilin öldüğü bildirildi. Ukrayna Sağlık Bakanlığı ise saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatını kaybettiğini 169 kişinin yaralandığını açıkladı.
İKİNCİ BOMBARDIMAN:
13.30 sularında ise Rusya'nın ikinci füze saldırıları başladı. 1.5 milyon kişinin yaşadığı Harkov'a Rus tankları girdi. Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti ve nüfusun büyük çoğunluğunun Rusça konuştuğu Harkov'da bazı apartmanlar füzelerle ağır hasar aldı. Saat 16.00'yı gösterdiğinde Rus helikopterleri, Kiev semalarında görüldü. Rus güçleri Hostomel Havaalanı ile Çernobil nükleer tesis sahasını da kontrol altına aldı. Ukrayna yönetimi, gece saatlerinde yaptığı açıklamada Hostomel havaalanını Rus güçlerinden geri aldıklarını duyurdu. Rusya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen savaş karşıtı gösteriler ise yasaklandı. DIŞ HABERLER
KAOS VE GÖZYAŞI
RUSYA'NIN ilk saldırılarından itibaren başkent Kiev'de kaos başgösterdi. Halkın tahliyeleri başladı. Yollar kilitlendi. Pek çok kişi otomobilleriyle şehri terk etmeye çalışırken, otoyollarda trafik yoğunlaştı. Benzin istasyonlarında kilometrelerce kuyruklar oluştu. Süpermarketler ve bankaların önlerinde de kalabalıklar birikti. Ukrayna Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, nakit para çekme imkânlarının sınırlandırıldığı duyuruldu. Buna göre, bir gün içinde sadece 100 bin Ukrayna Grivnası (yaklaşık 2 bin 975 euro) çekilebilecek. Bunun yanı sıra ülkede döviz çekmek yasaklandı. Şehrin çeşitli yerlerinden patlama sesleri gelirken, sosyal ağlara düşen görüntülerde siren sesleri de duyuldu. Çok geçmeden vatandaşların metroları sığınak olarak kullandığını gösteren fotoğraflar ajanslara düştü. Akşam saatlerindeki ikinci bombardımanda da Kiev'de 'Sığınaklara girin' anonsları yapıldı.
BELARUS'TAN 4 BALİSTİK FÜZE
RUSYA, Ukrayna'da 11 hava sahası dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 74 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna donanmasına ait bir deniz üssü ve üç komuta merkezinin yanı sıra S-300 ve Buk-M1 hava savunma sistemlerine ait 18 radar istasyonunun saldırılarda imha edildiğini söyledi. Ukrayna, Belarus
'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze ateşlendiğini, Rusya'nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'da bir hastaneyi vurduğu da gelen bilgiler arasında.
2 RUS ASKERİ ESİR ALINDI
UKRAYNA'NIN Ankara Büyükelçiliği'nden edinilen bilgiye göre, iki Rus askeri, ülkenin başkenti Kiev çevresinde silahlarıyla esir alındı. Esir askerler ve ele geçirilen silahlara ilişkin görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.
OPERASYON 'Z'
RUS yanlısı sosyal medya kullanıcılarına göre saldırılar Operasyon Z adı altında başladı. Ukrayna'ya giren Rus tanklarının üzerinde Z harfi var.