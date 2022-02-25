Giriş Tarihi: 25.2.2022 16:47Son Güncelleme: 25.2.2022 17:38
Son dakika: Bakan Akar Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü! 'Türkiye üzerine düşeni yapacak'
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Son dakika bilgisine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, telefonda görüştüğü Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'a Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapacağını bildirdi.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, telefonda görüştüğü Ukraynalı mevkidaşına Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapacağını bildirdi.
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Son dakika: Bakan Akar Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü! 'Türkiye üzerine düşeni yapacak'