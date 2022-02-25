Son dakika haberi - Avrupa Birliği’nden Vladimir Putin ve Sergey Lavrov’a yaptırım

AVRUPA'NIN YAPTIRIMLARI

AB, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle ilk paketini devreye soktu.

AB, ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine kısıtlayıcı tedbiri yürürlüğe aldı.

Ayrıca, Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alan hükümet üyeleri, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlardan fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi tutuldu.

Putin'in yakın çevresindeki kişiler de yaptırım listesinde yer aldı. Listenin en üst sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yer aldı. Putin'le yakın çalışan ve özel kalem müdürlüğü görevini yürüten Anton Vaino da yaptırım listesine dahil edildi. Söz konusu kişilerin mal varlıkları donduruldu ve bu kişilere seyahat yasağı getirildi.