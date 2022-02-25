Tek apartmandan ’10 Şok Evi’ çıktı! 83 kaçak göçmen gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Zeytinburnu İlçesi'ne bağlı olan Sümer Mahallesi'nde; Avrupa Ülkeleri'ne kaçmak isteyen düzensiz kaçak göçmenlerin yerleştirilerek saklandığı "Şok Evi" olarak kullanılan bir apartmana baskın yaptı.

Söz konusu apartmanda bulunan 10 ayrı daireye yapılan eş zamanlı baskınlarda toplam 83 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Muhafaza altına alınan kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.