Türkiye tüm senaryolara hazır! işte 5 maddede Ukrayna teyakkuzu





MONTRÖ NE DİYOR?



Montrö Barış zamanı ve savaş zamanında ticari ve savaş gemilerinin geçiş durumunu düzenliyor. Anlaşmaya göre, barış zamanında, savaş gemilerinin Boğazlardan geçmesi için, Türk Hükümetine diplomasi yoluyla bir ön bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu ön bildirimin olağan süresi sekiz gün; ancak, Karadeniz kıyıdaşı olmayan devletler için bu süre on beş gün. Boğazlardan geçişte bulunabilecek bütün yabancı deniz kuvvetlerinin en yüksek toplam tonajı 15 bin tonu aşmayacak.