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Giriş Tarihi: 25.2.2022 14:35 Son Güncelleme: 25.2.2022 14:37

Yeğen Çakıcı’ya saldırıda flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yeğen Çakıcı’ya saldırıda flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırıda yeni gelişme! Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın 15 Şubat Salı günü Zeytinburnu İlçesi'nde silahlı saldırıya uğradığı ve bacağından yaralandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan üç şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.M.'nin, olaydan bir hafta önce kiralandığı belirlenen aracı kullandığı, ikinci şüpheli G.D.'nin ise silahı kullandığı tespit edildi. Söz konusu iki şüpheli ve D.Y. isimli üçüncü şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Alaattin Çakıcı’nın yeğenine silahlı saldırı

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Yeğen Çakıcı’ya saldırıda flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler
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