Yeni ’Mete’ler yetiştirilecek

Altındağ ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki toplu açılış törenine Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta altın madalya kazanan milli sporcu Mete Gazoz, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ile çok sayıda davetli katıldı.

GENÇLER METE'NİN YOLUNDAN İLERLEYECEK

Ülkesini seven herkesin Türkiye'nin sevinçlerine vesile olan her şeyle gurur duyması gerektiğini söyleyen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Biz gençlerimize güveniyoruz, onlara olan ümidimizi her daim diri ve güçlü tutuyoruz. Gençlerimiz gözümüzün nurudur. Gençleri tanımayan, onların gücünden, potansiyelinden habersizdir. Mete Gazoz bize Tokyo'da tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Bu bizim için ayrı bir gurur meselesidir. Mete bugün kardeşleri için, gençler için önemli bir yol açmıştır. Kendisinin adını taşıyacak bu tesislerde nice evladımız Mete'den aldığı ilhamla daha aydınlık yarınlara yürüyecektir."