Haberler Gündem Haberleri A Haber Ukrayna'da İkinci Dünya Savaşından kalan sığınakta! Boks torbasındaki Putin detayı dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 26.2.2022 18:50 Son Güncelleme: 26.2.2022 19:14

A Haber Ukrayna'da İkinci Dünya Savaşından kalan sığınakta! Boks torbasındaki Putin detayı dikkat çekti!

A Haber Ukrayna’da İkinci Dünya Savaşından kalan sığınakta! Boks torbasındaki Putin detayı dikkat çekti!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 3. gün yaşanıyor. Bölgede bulunan A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali, Ukrayna'nın Lviv şehrinde bulunan ve İkinci Dünya Savaşından kalma olan bir sığınağa girdi. Sığınak aynı zamanda müze olarak da kullanılıyor. Öte yandan sığınakta bulunan bir kum torbası dikkatlerden kaçmadı. Putin'in resminin olduğu kum torbası insanlar tarafından yumruklanabildiği aktarıldı.

A Haber Dış Haberler Koordinatörü Ukrayna'nın Lviv şehrinde İkinci Dünya Savaşından kalma bir sığınağı görüntüledi. Sirenler çaldığından insanlar buraya indi. Burada çok sayıda kitap var. Olası bir füze saldırısından korunmak için insanlar buradan kat kat aşağıya iniyor.

PUTIN'IN RESMİNİ YUMRUKLUYORLAR

"Burası şu an bir kafe olarak kullanılıyor. Aynı zamanda saldırı durumunda da buraya geliyorlar. Gerçekten inanılmaz bir yer. İkinci Dünya Savaşından kalan üniformalar var. Üzerinde Putin'in resimleri olan kum torbaları var insanlar bunları yumrukluyor.

A Haber Ukrayna'da İkinci Dünya Savaşından kalan sığınakta! Boks torbasındaki Putin detayı dikkat çekti! | Video

MÜZE OLARAK DA KULLANILIYOR

İkinci Dünya Savaşında kullanılmış silahlar da burada sergileniyor. Çeşitli roketatarlar da mevcut. Burası aynı zamanda bir müze olarak da kullanılıyor.

YAKALANAN ESİRLER HÜCREDE TUTULUYORDU

İletişim için kullanılan çok sayıda cihaz var. Oldukça labirenti andıran bir yer. Yakalanan esirlerin kapatıldığı yer de bulunuyor. Küçük bir hücre odasını andırıyor."

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A Haber Ukrayna'da İkinci Dünya Savaşından kalan sığınakta! Boks torbasındaki Putin detayı dikkat çekti!
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