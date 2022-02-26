PUTIN'IN RESMİNİ YUMRUKLUYORLAR

"Burası şu an bir kafe olarak kullanılıyor. Aynı zamanda saldırı durumunda da buraya geliyorlar. Gerçekten inanılmaz bir yer. İkinci Dünya Savaşından kalan üniformalar var. Üzerinde Putin'in resimleri olan kum torbaları var insanlar bunları yumrukluyor.

A Haber Ukrayna'da İkinci Dünya Savaşından kalan sığınakta! Boks torbasındaki Putin detayı dikkat çekti! | Video

MÜZE OLARAK DA KULLANILIYOR

İkinci Dünya Savaşında kullanılmış silahlar da burada sergileniyor. Çeşitli roketatarlar da mevcut. Burası aynı zamanda bir müze olarak da kullanılıyor.