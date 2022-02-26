AK Parti İzmir, 300 kişilik kadroyla Seferihisar’da

AK Kadro, gün boyu esnaf, vatandaş, STK; Muhtarlık ve üye ziyaretleri gerçekleştirirken, Seferihisar Müteahhitler ve İş Adamları Derneği'ni ziyaret ederek Sığacık esnafıyla sohbet eden İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, konuşmalarında şu ifadelere yer verdi; "6 ay önce de buradaydık. Bir esnafımız "Burası artık Safarihisar. Burada safari yapılır ancak.' demişti. Değişen bir şey olmamış. Seferihisarlı hemşerilerimizin isyan ettiği meseleler değişmemiş. Gün boyu Seferihisar'ın yollarında ilerlemeye çalıştık! Düzgün bir yol göremedik desek abartmayız. Yayalar bir yerden bir yere gitmek için döne dolaşa yolu uzatıyor, araçlar adeta slalom yaparak ilerliyor. Seferihisar, CHP'li yerel idarenin elinde can çekişirken, biz de derman olmaya çalışıyor, halkımıza nefes aldıracak yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Adalet Sarayımızı bitirip hizmete soktuk. Emniyet Binamız için çalışmalarımız sürüyor. TOKİ'nin Ürkmez'e yapacağı sanayi sitesi ile esnafımızı kira öder gibi işyerinin sahibi yapacak, esnafın teşkilatlı faaliyetini sağlamış olacağız. İlçemizin neredeyse tümüyle doğal gaza kavuşturduk. Anayol üzerindeki enerji hatlarını yer altına aldık. Bu yolu kesintisiz duble yola dönüştürdük. Yağmur suyu drenaj çalışmalarını biz yaptık. Doğanbey Balıkçı Barınağı Projemiz onaylandı. Sığacık'ı modern bir barınağa kavuşturmak üzere etüt çalışmalarımız başladı. Kavakdere Barajı'nın etrafını bal ormanına dönüştürerek, 100'den fazla kadınımıza verdiğimiz hibelerle arıcılık mesleğini kazandırdık. Seferihisar için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

"BIRAKIN YENİ YATIRIMI, PLAN DEĞİŞTİREMİYORLAR!"

Sağlık Bakanlığının Seferihisar için yeni bir devlet hastanesi yapılması için yatırım planlarına aldığını ancak Büyükşehir ve Seferihisar Belediyelerinin 1,5 yıldır bir parselasyon çalışmasını yapamadığını vurgulayan Başkan Sürekli; "Hastane yatırımımız bile onların keyfini bekliyor. Bırakın yeni yatırımlar yapmayı, yapacağımız yatırımların önünü açacak düzenlemeleri yapmaktan acizler. Ya da art niyetliler! Bakın; TOKİ'nin Türkiye'de 100 bin konutu kapsayan proje kapsamında; Camikebir Mahallesi'nde; 1. ve 2. Bölgeler Projesi ile 2+1 nitelikli 708 adet ve 3+1 nitelikli 314 adet olmak üzere toplamda 1022 adet konut yapımını hızla sürdürüyor. İçerisinde 2 cami ve işyerleri mevcut. Kısa sürede tamamlanacak; ama Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olmasına rağmen buradan Sığacık'a giden 5.7 km'lik yolu yapamıyor. Bu yol, aynı zamanda, Seferihisar'ın trafik yükünü alacak, şehir merkezine girmeden, Sığacık bölgesine ulaştıran yoldur. Bu yolun acilen yapılması elzemdir.'' dedi.

"TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ!"

Tunç Soyer'in Seferihisar'ın sırtına tam anlamıyla bir çile yumağı miras bıraktığını söyleyen Sürekli, "Borç yiğidin kamçısıdır, derler. Derler ama, ortaya bir eser çıkarmak için borçlandıysanız. Seferihisar ve ardından İzmir; borç ödeme bahanesiyle, sözde işler gerekçesiyle, 'sat-sav-yok et' yönetim anlayışının elinde kıvranmaktadır. Belediyenin 13 yıllık borç sarmalı aynı. Belediye çalışanlarının durumu aynı. Alınan otopark vergilerine rağmen otopark sorunu aynı. Sokakların, yolların hali aynı. İlçe Soyer'in mirası olarak sırtında çile yumağı taşıyor. Üç mandalinalı göstermelik festivaller dışında Seferihisar'a tek bir eser kazandırmadan, temel sorunlarını çözmeden; bisiklet yolunu bırakın, yaya ve araç yollarına bir karış asfalt atmadan, alt yapısını bir metre dahi yenilemeden kendisini Büyükşehir Başkanlığına taşıyan Soyer; şimdi taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışıyor ama dönmez! Ekonomik olarak batırdığı belediyenin 170 çalışanını Büyükşehir'e transfer ederek, Seferihisar'ın mallarını bu kez Büyükşehir olarak satın alıp kaynak yaratmaya çalışarak olmaz! Bunun ilçede yarattığı enkazı ortadan kaldırmayacağı gibi İzmir için de korkulu bir gelecek anlamı taşıdığı ortadadır."

"SEFERİHİSAR'DA SEFERİHİSAR'A AİT HİÇBİR ŞEY BIRAKMAYACAKLAR!"

CHP'li Seferihisar Belediyesi'nin Soyer'in mirasçıları olarak aynı geleneği sürdürdüğüne dikkat çeken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; "2019 seçimlerinden bu yana, yine aynı tablo yaşanıyor. Sığacık, Payamlı, Camikebir ve Doğanbey Mahallelerinde bulunan belediyeye ait 12 taşınmazı, borç ödeme gerekçesiyle toplam 33 milyon 468 bin TL'ye satmışlar. Bunun bir sonu yok! Seferihisar'da, Seferihisar'a ait hiçbir şey bırakmayacaklar. Her geldiğimizde bu isyanla karşılaşıyoruz. Eminiz ki Soyer, 10 yıl başkanlığını yaptığı ilçenin sokaklarında yürüyemiyordur. Yarın İzmir'in sokaklarında da yürüyemeyecek. Çünkü aynı hazin sonu İzmir için de ilmek ilmek örüyor. Bugün, Seferihisar'da AK Parti'ye dönen yüzler, İzmir'de de dönecek. Hemşerilerimiz olurunu bir tükenişe değil, dirilişe; sat-sav-yok et anlayışına değil, icraat ve hizmet edene verecek. Biz de o güne kadar, onların yapmadıkları ve yapamadıkları için çalışmaya; 'siz yapamıyorsanız, biz yaparız' demeye devam edeceğiz." diye konuştu.