AK Parti teşkilatından Diyarbakır annelerine ziyaret

Ziyaret sırasında konuşma yapan Önceki dönem Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker "Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Selamlarımı siz kıymetli annelere iletmek isterim.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın Doğum gününü kutlamak için burada sizinle bulunmaktayız. Allah Cımhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Allah, Türkiye'nin başından kendisini eksik etmesin. Gerçekten ve bütün samimiyetimle belirtmeliyim ki, kendisi gecesini gündüzüne vermiş 24 saat 365 gün vücudunun bütün damarları ve hücreleriyle bu ülkenin selameti, bekası, geleceği, çocukları ve sorunları için çalışıyor, didiniyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde ve onun döneminde ülkemiz bugün çok daha ileri seviyelere gelmiştir. Diyarbakır Eylül 2019'dan itibaren çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde şanlı bir mücadele veren Diyarbakır Annelerine her daim Cumhurhurbaskanımızdan aldığımız güç ile destek vermeye devam edecektir. Burada büyük bir sabır, gayret ve fedakarlıkla çocuklarının döneceği anı bekleyen ailelerimizin evlat nöbetlerini destekliyoruz ve her zaman yanlarındayız." ifadelerini kullandı.