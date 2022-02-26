AK Parti teşkilatından Diyarbakır annelerine ziyaret

Ziyaret sırasında konuşma yapan Önceki dönem Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker "Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Selamlarımı siz kıymetli annelere iletmek isterim.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın Doğum gününü kutlamak için burada sizinle bulunmaktayız. Allah Cımhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Allah, Türkiye'nin başından kendisini eksik etmesin. Gerçekten ve bütün samimiyetimle belirtmeliyim ki, kendisi gecesini gündüzüne vermiş 24 saat 365 gün vücudunun bütün damarları ve hücreleriyle bu ülkenin selameti, bekası, geleceği, çocukları ve sorunları için çalışıyor, didiniyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde ve onun döneminde ülkemiz bugün çok daha ileri seviyelere gelmiştir. Diyarbakır Eylül 2019'dan itibaren çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde şanlı bir mücadele veren Diyarbakır Annelerine her daim Cumhurhurbaskanımızdan aldığımız güç ile destek vermeye devam edecektir. Burada büyük bir sabır, gayret ve fedakarlıkla çocuklarının döneceği anı bekleyen ailelerimizin evlat nöbetlerini destekliyoruz ve her zaman yanlarındayız." ifadelerini kullandı.
"TÜM DÜNYADAN HAYKIRIŞINIZ DUYULUYOR"
AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Kadın Başkanı Müzeyyen Kaya "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz,kendisine Allah'tan uzun ömürler vermesini temenni ediyoruz.Cumhurbaşkanımızın,bugüne kadar biz kadınlara vermiş olduğu destekten dolayı kendisine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum, Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın doğum günü için hazırladığımız,pastamızı Diyarbakır Anneleri ile kesmeyi daha doğru bulduk.
Annelerimizin Türkiye'deki sesini herkes duydu.Tüm dünyadan haykırışınız duyuluyor. Vatanını, milletini seven herkes sizin yanınızda. Bu memlekette kardeşçe yaşamak istiyoruz. Teröre destek verenlere asla izin vermeyeceğiz. Tüm evlatlarımıza kavuşana kadar AK Parti Teşkilatları olarak burada Annelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. " dedi.