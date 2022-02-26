AK Partili Mahmut Atilla Kaya: Menderes’i çöpkent yapamayacaksınız

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'te kurmayı planladığı Katı Atık Entegre Tesisi hakkında yaptığı açıklamasına tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı Çöp Depolama alanının ekonomik ömrünü doldurması üzerine yeni yer arayışlarına girmiş bunun sonucu olarak da Menderes ilçe sınırları içinde Çakaltepe mahallesi Gölova mevkiinde yeni bir yer belirlemişti. Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'te çöp tesisi yapma düşüncesi ilçe halkının büyük tepkisine neden olmuştu. ÇED süreci başlatılan projeye ilişkin Ankara'da yapılan toplantıda ise kurum görüşleri kısmında bulunan eksikliklerin giderilmesi için sürecin durdurulması kararı alınmıştı.

KARARLILIKLA ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Bunun üzerine AK Parti ve Büyükşehir cephesinden karşılıklı açıklamalar gelmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ankara'daki toplantıda alınan karar doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin ışığında, projenin teknik hususlarının değerlendirileceği bildirilerek, kamu yararı niteliğindeki tesisin kente kazandırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekilmişti.

AK PARTİLİ KAYA'DAN TEPKİ

Büyükşehir'in bu açıklamasına AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya tepki gösterdi. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çevreye ve tarıma kötü etkilerinden ÇED süreci durdurulmuş, CHP'li Soyer "çöp tesisini yapacağız" diyor. Çevreye düşmanlığınızı biliyorduk, şimdi Menderes'e olan düşmanlığınızı da gördük. Suyumuzun kaynağı, tarımın merkezi ve turizm cenneti Menderes'i çöpkent yapamayacaksınız!" dedi.