Başkan Erdoğan’ın doğum gününe sosyal medyada kutlama

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Güçlü yarınlar ve büyük başarılar için milletine hizmet yolunda kendini adayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız aynı davada sizlerle yürümekten büyük bir onur duyuyor, nice başarılı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Rabb'im sizi başımızdan eksik etmesin." notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajların yer aldığı videoyu paylaştı.