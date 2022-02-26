Batı Ukrayna’ya nasihat veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün gerçekleştirilen NATO Zirvesi
öncesinde cuma namazını kıldığı Üsküdar
'daki Hz. Ali Camii'nden çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Toplantıda liderlerin kanaatlerini göreceğiz. Onların kanaatlerinin yanında bizim bugüne kadar NATO
'nun tavrıyla alakalı tavrımız çok net, açıktı. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. NATO'nun daha kararlı bir adım atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili Sayın Genel Sekreter Stoltenberg
ile yaptığımız net görüşmelerimiz var. Bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı onlara iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek biz de kendilerine duruşumuzu açıklayacağız" dedi.
'DOSTLUĞA SIĞMAZ'
Erdoğan, "Şu anda AB ve Batı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna
'ya bol bol nasihat çekiyor. Bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Baktığımız zaman atılan herhangi bir adım yok. Bugünkü NATO Zirvesi'nde bu konuda ne gibi adımlar atılıyor veya atacağız bunu konuşacağız. Yoksa bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak, böyle bir adeta Karagöz-Hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Bu konuda da bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı, şu anda da hâlâ bu nasihatlerine devam ediyor. Temenni ederim ki bugünkü NATO Zirvesi'nde daha kararlı bir duruş ortaya koyulur. Çünkü AB üyesi ülkelerin hemen hemen tamamına yakını NATO ülkesi ama hâlâ bir duruş, bir kararlılık ortaya konmayınca bu tabii Zelenski
'nin de ifadesiyle 'Sadece bize nasihat veriyorlar, herhangi bir destek vermiyorlar' dediği gibi bir duruş ortaya koyuyor ki bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili ise, "Gerek büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluğumuz her türlü adımı atmaya hazır. Hava taşımacılığı noktasında şu anda durum pek güvenli değil. Onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini gerek büyükelçiliğimiz, gerek başkonsolosluklar yardımcı olmak suretiyle yapıyorlar" diye konuştu.