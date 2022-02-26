DİAYDER için savcılık harekete geçti

PKK
terör örgütünce kurulduğu ortaya çıkan DİAYDER üyesi 23 kişiye, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Terör örgütünün sözde din adamları derneğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
, derneğin kapatılması için Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Savcılığın mahkemeye gönderdiği iddianamede, İçişleri Bakanlığı
Mülkiye Müfettişliği'nin raporu, medya ve sosyal medyaya yansıyan bilgi ve belgeler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma evrakları delil olarak gösterildi. Davanamede ayrıca, Rohani
isimli dergide dernek yöneticilerinin başkaldırıya teşvik içeren yazılar kaleme aldığı, PKK propagandası yapıldığı, Türkiye Cumhuriyeti
'ni yöneten sınıfın Allah'ın ayetlerini inkâr ettiği gibi iddialar ortaya atıldığına da yer verildi. DİAYDER üyesi bazı sözde din adamlarının, dernek referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne gassal olarak girdikleri ortaya çıkmıştı.