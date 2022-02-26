Diyarbakır Anneleri’nden Kılıçdaroğlu’na kırmızı kart! Kendisi gidemedi aracı gönderdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 Mart'ta Diyarbakır'a yapacağı ziyaret nedeniyle HDP İl Binası önünde 907 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri tarafından açıklama yapıldı.
Çocukları terör örgütünce kaçırılan aileler adına açıklama yapan baba Süleyman Aydın, Kılıçdaroğlu'nun aracılar vasıtasıyla kendileri ile görüşmek istediğini fakat samimi bulmadıkları için görüşmeyi reddettiklerini söyledi.
"DOSTLARINIZLA GELİN"
907 gündür terör örgütünün destekçisi olan HDP'nin önünde nöbet tuttuklarını anımsatan Aydın, "Biz duyduğumuza göre Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a gelecek ve biz aileleri de ziyaret edecek.
Ama maalesef ziyaretimize gelmeden ricacıları devreye sokuyorlar ve biz anne ile babaları susturmak istiyorlar. Şimdi bir nevi halen HDP'li dostlarından izin almayıp buraya gelemiyorlar ve bu HDP'li dostlarına bir şey söylememizi istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
Aydın, "Üç gün önce 35'inci evlat ailesine teslim oldu ve o evladımız terör soruşturması sonrası anne ve babasına teslim edilerek memleketlerine gönderildi.
Kılıçdaroğlu, siz de devletimiz gibi samimiyseniz HDP'li dostlarınızla sizi buraya bekliyoruz. Aksi takdirde inanın sizin gök kubbenizi aşağı indiririz. Biz asla burada yılmayacağız ve sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz" dedi.