Diyarbakır Anneleri’nden Kılıçdaroğlu’na kırmızı kart! Kendisi gidemedi aracı gönderdi





Ama maalesef ziyaretimize gelmeden ricacıları devreye sokuyorlar ve biz anne ile babaları susturmak istiyorlar. Şimdi bir nevi halen HDP'li dostlarından izin almayıp buraya gelemiyorlar ve bu HDP'li dostlarına bir şey söylememizi istemiyorlar" ifadelerini kullandı.