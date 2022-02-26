Eğitimde reforma imza attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 1 Temmuz 2019 ile 15 Şubat 2022 tarihleri arasında inşası tamamlanan toplam 122 okulun resmi açılışını gerçekleştirdi. Haliç Kongre Merkezi
'nde düzenlenen İstanbul
Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan şunları söyledi:
197 PROJE DAHA
2002'de 40 bin civarında olan derslik sayısını 3 kattan fazla artırarak bugün 129 bin seviyesine taşıdık. Bitmedi, özellikle bunu ana ve yavru muhalefetin çok iyi bilmesi lazım, 67 bin olan öğretmen sayısını 3 kat artırarak 176 bine çıkardık. İstanbul'umuzda 5.1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 adet projeyi hayata geçireceğiz.
REFORMA İMZA ATTIK:
Eğitimde evrenselleşmenin yanında eğitimin demokratikleşmesi yönünde bizden evvel hayal dahi edilemeyen birçok reforma imza attık. 8 yıllık kesintisiz eğitimi 4+4+4 şeklinde revize ederek 28 Şubat zihniyetinin eğitim sistemimizde açtığı kanayan bir yarayı daha iyileştirdik.
KOMPLEKSİMİZ YOK:
Millet olarak eğitim konusunda güçbirliği yaptığımızda elbette daha ileriye gideceğimize inanıyorum. Çocuklarımıza daha iyi eğitimi sağlayacak her türlü teklife ve tenkide açığız. Bizim bu konuda şimdiye kadar hiçbir kompleksimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Muhalefetin ve ideolojik saplantılarla hareket eden kimi meslek örgütlerinin de meseleye bu şekilde yaklaşmalarını ümit ediyoruz.