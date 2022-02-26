Gaziantep’te terör operasyonu 2 kişi tutukladı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ş.H. ile H.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken S.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, terör örgütleri tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edilen örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 24 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 25 Şubat 2022 tarihinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanan Ş.H. isimli örgüt üyesi tutuklanmış, S.T. isimli şüpheli serbest bırakılmış, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanan H.Ç. isimli örgüt üyesi de tutuklanmıştır" denildi.