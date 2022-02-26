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Giriş Tarihi: 26.2.2022 19:36

İstanbul’da kaçak tütün depolarına şok baskın

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da kaçak tütün depolarına şok baskın

Kağıthane’de kaçak tütün mamullerinin üretimini ve satışının yapıldığı belirlenen üç iş yeri ve iki depo olmak üzere 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan kaçak tütün ve nargile malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK TÜTÜN VE NARGİLE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gültepe Talatpaşa Caddesi'ndeki bir adreste tütün kaçakçılığı yapıldığı ihbarının alınması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucu 2'si depo, 3'ü dükkan olmak üzere toplamda 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira civarında olduğu belirlenen çok miktarda nargile tütünü, nargile kömürü, kaçak sigara ve tütünden oluşan yaklaşık 4 ton malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin arasında tütün sarma makinesinin de olduğu öğrenildi. Operasyonlarla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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İstanbul’da kaçak tütün depolarına şok baskın
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