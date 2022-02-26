İzmir’de otopark skandalı: 30 milyona ihale edildi, 66 milyon 500 bin liraya bitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte her geçen gün artan otopark ihtiyacını dikkate alarak 2018 yılı Mayıs ayında İzmir Adliyesi'nin yakınlarında tam otomatik otopark yapmak için ihale gerçekleştirdi. 636 araçlık katlı otopark yapım işini 30 milyon 813 bin 303,72 lira ile İZKAYA İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş kazandı.
30 MİLYON LİRAYA İHALE EDİLDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yüklenici firma arasında 21 Ekim 2019'da sözleşme imzalandı. İşin yapım süresi olarak da 730 gün belirlendi. Yüklenici İZKAYA, İzmir Bayraklı ilçe sınırları içinde yer alan Smyrna Tam Otomatik Katkı Otopark Yapım İşini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Geçen hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı törenle çok katlı otopark hizmete açıldı. Soyer törende yaptığı konuşmada 636 araç kapasiteli otoparkın Türkiye'nin en büyük tam otomatik katlı otoparkı olduğuna dikkat çekip projenin Büyükşehir Belediyesi'ne 66 milyon 500 bin liraya mal olduğunu açıkladı.
'KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANIYORUZ' DEDİ AMA…
Konuşmasında; "Hayata geçirdiğimiz her projede temel ilkemiz halkımızın vergileriyle oluşan kaynakları en verimli şekilde kullanmak." Diyen Soyer'in 30 milyon 813 bin liraya anahtar teslimi ihale edilen tam otomatik otoparkın yüzde 120 artışla, 66 milyon 500 bin liraya mal olduğunu açıklaması kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu.
YÜZDE 10'DAN FAZLA ARTIŞ YAPILAMAZ
Fiyat artışını 'fahiş' olarak değerlendiren uzmanlar; "Anahtar teslimi ihale edilen bir işte keşif artışı yüzde 10'u geçemez. İhale bedelinin 30 milyon lira olduğunu dikkate alırsak yüzde 10'luk artış 33 milyon liraya denk gelir. KDV'yi de eklerseniz bu rakam en fazla 35 milyon eder. Oysaki Sayın Soyer otoparkın büyükşehir belediyesine 66 milyon 500 bin liraya mal olduğunu açıkladı. Arada 30 milyon liraya yakın bir fark söz konusu. 66 milyon 500 bin liralık maliyet çok afaki." dedi.
İŞ BİTİRME BELGESİ TARTIŞMA YARATMIŞTI
Büyükşehir, tam otomatik katlı otoparkın ihalesini Mayıs 2018'de gerçekleştirmişti. İhaleyi İZKAYA kazanmıştı. İZKAYA ihaleye yüzde 70 hissesine sahip olduğu ASTEL firmasının Rusya'da inşa ettiği Lujniki Kapalı Spor arenası/ Stadyumu yaptığına ilişkin iş bitirme belgesi ile katılmıştı. En uygun ikinci teklifi veren Birtam İnşaat, İZKAYA'nin iş bitirme belgesinin sahte olduğunu iddia ederek Kamu İhale Kurumuna itirazda bulunmuştu. KİK, Birtam'ın itirazını haklı bularak İZKAYA'nın teklifini değerlendirme dışı bırakmıştı. Bunun üzerine Büyükşehir, en uygun ikinci teklifi veren Birtam ile Ekim 2018'de sözleşme imzalamıştı.
DANIŞTAY BOZDU
İZKAYA, Kamu İhale Kurumu'nun düzeltici işlem kararının yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara 23. İdare Mahkemesine başvuruda bulunduysa da mahkeme firmanın ihale komisyonuna sunduğu iş bitirme belgesinin doğruluğunun ihale komisyonunca araştırılmadığını ayrıca belgenin tasdik işlemlerinin de mevzuata uygun olmadığını belirtip KİK'in kararını yerinde bulmuştu. Ardından da BİRTAM Firması inşaata başlamıştı. İZKAYA, bu sefer itirazını Danıştay'a taşımış, Danıştay; KİK ve İdare mahkemesinin tersine İZKAYA Firmasının sunduğu teklifin değerlendirmeye alınması yönünde karar vermişti. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Birtam ile imzaladığı sözleşmeyi tasfiye etmiş ardından da İZKAYA ile yeni sözleşme imzalamıştı. Birtam daha sonra tartışmalı iş bitirme belgesi ile ilgili yargıya başvurmuştu.İzmir'de suya yüzde 30 zam yapıldı Tunç Soyer İzmir'de belediye taşınmazlarını sata sata bitiremedi!