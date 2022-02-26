İzmir’de otopark skandalı: 30 milyona ihale edildi, 66 milyon 500 bin liraya bitti

İŞ BİTİRME BELGESİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Büyükşehir, tam otomatik katlı otoparkın ihalesini Mayıs 2018'de gerçekleştirmişti. İhaleyi İZKAYA kazanmıştı. İZKAYA ihaleye yüzde 70 hissesine sahip olduğu ASTEL firmasının Rusya'da inşa ettiği Lujniki Kapalı Spor arenası/ Stadyumu yaptığına ilişkin iş bitirme belgesi ile katılmıştı. En uygun ikinci teklifi veren Birtam İnşaat, İZKAYA'nin iş bitirme belgesinin sahte olduğunu iddia ederek Kamu İhale Kurumuna itirazda bulunmuştu. KİK, Birtam'ın itirazını haklı bularak İZKAYA'nın teklifini değerlendirme dışı bırakmıştı. Bunun üzerine Büyükşehir, en uygun ikinci teklifi veren Birtam ile Ekim 2018'de sözleşme imzalamıştı.

DANIŞTAY BOZDU

İZKAYA, Kamu İhale Kurumu'nun düzeltici işlem kararının yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara 23. İdare Mahkemesine başvuruda bulunduysa da mahkeme firmanın ihale komisyonuna sunduğu iş bitirme belgesinin doğruluğunun ihale komisyonunca araştırılmadığını ayrıca belgenin tasdik işlemlerinin de mevzuata uygun olmadığını belirtip KİK'in kararını yerinde bulmuştu. Ardından da BİRTAM Firması inşaata başlamıştı. İZKAYA, bu sefer itirazını Danıştay'a taşımış, Danıştay; KİK ve İdare mahkemesinin tersine İZKAYA Firmasının sunduğu teklifin değerlendirmeye alınması yönünde karar vermişti. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Birtam ile imzaladığı sözleşmeyi tasfiye etmiş ardından da İZKAYA ile yeni sözleşme imzalamıştı. Birtam daha sonra tartışmalı iş bitirme belgesi ile ilgili yargıya başvurmuştu.

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