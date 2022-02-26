MHP’li başkanı öldüren zanlıya verilen müebbet onandı

31 Mart 2019 Yerel yönetimler seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilen MHP'li inşaat mühendisi İhsan Öztoklu (42), seçimlerden sonra halka teşekkür etmek için Başköy mahallesindeki billboardlara üzerinde kendi resminin olduğu 'Haydi Bismillah', 'Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını öğrenmesi üzerine Başköy mahallesine gitti. Öztoklu, Burada çıkan tartışma sonrası rakibi eski başkan ve aynı zamanda İYİ Partinin adayı rakibi Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç tarafından 4 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ile amcası Osman Koç yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.