MHP’li başkanı öldüren zanlıya verilen müebbet onandı

31 Mart 2019 Yerel yönetimler seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilen MHP'li inşaat mühendisi İhsan Öztoklu (42), seçimlerden sonra halka teşekkür etmek için Başköy mahallesindeki billboardlara üzerinde kendi resminin olduğu 'Haydi Bismillah', 'Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını öğrenmesi üzerine Başköy mahallesine gitti. Öztoklu, Burada çıkan tartışma sonrası rakibi eski başkan ve aynı zamanda İYİ Partinin adayı rakibi Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç tarafından 4 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ile amcası Osman Koç yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
(KATIL ZANLISI ABDURRAHMAN KOC (SAGDA) BABASI ESKI BASKAN ABDULLAH KOC (SOLDA)
'İYİ HAL' İNDİRİMİ İLE MÜEBBET HAPİS
Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Abdurrahman Koç "kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırdı. Koç'un cezası iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapse çevrildi. Tutuksuz yargılanan eski başkan Abdullah Koç ile Osman Koç ve İrfan Kaynak da "kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
(ÖLDÜRÜLEN BAŞKAN İHSAN ÖZTOKLU)
İSTİNAF ONADI, DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI
Tarafların itirazı üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi. İlgili ceza dairesi, tarafların istinaf gerekçeleri esastan reddederek yerel mahkemenin kararının yerinde olduğunu belirtip cezayı onadı. Dosya itirazlar üzerine Yargıtay'a gönderildi.