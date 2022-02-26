Rusya’nın yaptığından dolayı “Rus kadın olduğum için utanıyorum” pankartı taşıdı

Putin'in Ukraynalı kadın çocuk yaşlı demeden bombalar yağdırıp bir çok insanın hayatına malolması ve şehirleri işgal etmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Ukraynalı kadınlar Putin'in işgale son vermesini Türkiye'nin de yardımcı olmasını istediler.