Rusya’nın yaptığından dolayı “Rus kadın olduğum için utanıyorum” pankartı taşıdı

Rusya'nın Ukraynaya bombalar yağdırıp işgal girişiminde bulunması nedeniyle İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı. Rusya lideri Vladimir Putin aleyhinde sloganlar atan grup, "Savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıdı.
Putin'in Ukraynalı kadın çocuk yaşlı demeden bombalar yağdırıp bir çok insanın hayatına malolması ve şehirleri işgal etmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Ukraynalı kadınlar Putin'in işgale son vermesini Türkiye'nin de yardımcı olmasını istediler.
İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya Başkonsolosluğu önünde eylemlerine devam ederken Ukraynalı kadınlara destek amaçlı bir Rus vatandaşı kadın elinde "Rus kadını olduğum için utanıyorum" diye bir pankart taşıması dikkati çekti.
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