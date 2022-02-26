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Giriş Tarihi: 26.2.2022 15:25

Taşıtların Macaristan'dan Türkiye'ye dönüşlerinde kolaylık

DHA
Taşıtların Macaristan’dan Türkiye’ye dönüşlerinde kolaylık

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce, 20- 25 Şubat'ta Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtların, 4 Mart'a kadar Macaristan'daki 'Tornyosnemeti' ve 'Satoraljaujhely' sınır kapılarından Türkiye'ye dönüşlerinde transit geçiş belgesi ve BiReg sistemine kayıt zorunluluğu aranmayacağını bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler dikkate alınarak, Macaristan tarafı ile görüşüldüğü belirtildi. Görüşmeler sonucunda Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtların Macaristan'dan Türkiye'ye dönüşlerinde kolaylık sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, "Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler dikkate alınarak, 20-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtların 4 Mart 2022 tarihine kadar 'Tornyosnemeti' ve 'Satoraljaujhely' sınır kapıları kullanılarak Macaristan üzerinden Türkiye'ye dönüşlerinde transit geçiş belgesi ve BiReg sistemine kayıt zorunluluğu aranmayacağı bildirilmiştir. Macaristan tarafı, uygulamanın sadece Türkiye'ye transit dönüşler için geçerli olacağını ve sürücülerden CMR veya bu duruma ilişkin bir belge talep edilebileceğini belirtmiştir" denildi. (DHA)

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Taşıtların Macaristan'dan Türkiye'ye dönüşlerinde kolaylık
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