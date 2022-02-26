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Giriş Tarihi: 26.2.2022

Türkiye’den üçlü tahliye planı

ANKARA
Türkiye’den üçlü tahliye planı
Ukrayna'daki Türklerin getirilmesi için seferberlik ilan eden Türkiye hazırlığını tamamladı. Ukrayna'da 20 bin olduğu tahmin edilen vatandaşımızın Polonya, Romanya ve Moldova üzerinden tahliyesi için öncelikle otobüs firmaları ile anlaşıldı. Limanlarda güvenlik sağlanması durumunda Ro-Ro ve yolcu gemileriyle denizden de hazırlıklar tamamlandı. Hava sahalarının açılması durumunda THY de devreye girecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından ayarlanan 2 otobüs ise Türk öğrencilerle birlikte Türkiye'ye doğru yola çıktı. SABAH'a konuşan öğrencilerden Zafercan Zülka, "100 kişi kadarız. Ülkemize dönüyoruz. Allah devletimizden razı olsun" dedi.
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Türkiye’den üçlü tahliye planı
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