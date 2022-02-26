Türkiye’den üçlü tahliye planı

Ukrayna
'daki Türklerin getirilmesi için seferberlik ilan eden Türkiye hazırlığını tamamladı. Ukrayna'da 20 bin olduğu tahmin edilen vatandaşımızın Polonya
, Romanya
ve Moldova
üzerinden tahliyesi için öncelikle otobüs firmaları ile anlaşıldı. Limanlarda güvenlik sağlanması durumunda Ro-Ro ve yolcu gemileriyle denizden de hazırlıklar tamamlandı. Hava sahalarının açılması durumunda THY de devreye girecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından ayarlanan 2 otobüs ise Türk öğrencilerle birlikte Türkiye'ye doğru yola çıktı. SABAH'a konuşan öğrencilerden Zafercan Zülka, "100 kişi kadarız. Ülkemize dönüyoruz. Allah devletimizden razı olsun" dedi.