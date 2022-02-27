28 Şubat’ın sembol ismi o günleri anlattı: Ülke çok ciddi bir darbeden geçti

BU TARİHİN TESADÜFEN SEÇİLMİŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesi ve liderlerin aldıkları kararları 28 Şubat'ta açıklayacak olmasına da değindi. Usta, şunları kaydetti:

"Muhalefetin söylemlerine bakıyorum, 'helalleşmekten' bahsediyorlar. Helalleşmek için önce bir özür dilenmesi gerekiyor. Bir kere bile çıkıp o dönem yapılanlarla ilgili özür dilenmedi. Ayrıca 6 parti lideri bir araya geldi ve bir mutabakat açıklayacaklar. Bunun içinde tarihi 28 Şubat olarak açıkladılar. Bu tarihin tesadüfen seçilmiş olduğunu düşünmüyoruz. 28 Şubat bu ülkede söylendiği her cümlede bir anlam ifade eder. Ülkeye vesayet odaklarının, darbeci zihniyetin hakim olmaya çalışıp, demokratik düzeni yıkıp vesayet odaklarının hakim olduğu bir darbe akla gelir. Verdikleri mesaj bu sebeple, şimdiden olumlu bir mesaj olabileceği mesajını vermiyor. İçlerindeki kavganın ne kadar büyük olduğu mesajı veriyor. Tartışmaların ne kadar büyük olduğu mesajı veriliyor. HDP'nin bu işin neresinde, ne kadar olduğu veya olamayacağı noktasındaki görünür ve görünmez yönlerini aslında topluma çok ciddi bir mesajla verdiler. Dolayısıyla bu mesajların da toplum tarafından çok doğru okunduğunu ve değerlendirildiğini sahadan yaptığımız görüşmelerle de görüyoruz."