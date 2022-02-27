3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından MİT'in de desteğiyle sınır ötesinde başlatılan operasyonlarda terör örgütüne darbe üstüne darbe indiriliyor. Suriye
'nin kuzeyinde komandolar, saldırı hazırlığında olan 3 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Suriye'nin kuzeyinde başlatılan operasyonlarla bölgeyi teröristlerden temizlendikten sonra oluşturulan güvenli bölgeye bir grup teröristin saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesindeki keşif ve gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere yönelik komandolar tarafından nokta operasyonu geçekleştirildi. Operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.