Çaresizce gittiler gururla döndüler

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Şubat darbesi sürecinde, başörtülü olduğu gerekçesiyle üniversiteye girişleri engellenen öğrenciler, yurtdışında eğitimlerini tamamlayıp gururla Türkiye
'ye döndü. Kimisi tıp tarihi araştırmaları yaptı, kimisi de yüksek mimar olmayı başardı.
3 DİL ÖĞRENDİ
Elif Bıyıklı Gültekin:
2002'de
İHL'den
mezun oldu.
2003 yılında Viyana
'ya
gitti. 2010 yılında Türkiye'ye
döndü. 3 dil öğrendi. Sağlık
Bilimleri Üniversitesi
Hamidiye Tıp Fakültesi'nde
tıp tarihi ve etik alanında
öğretim üyesi olarak görev
yapıyor.
17 YIL SONRA TIBBA DÖNDÜ
Melek Arık:
Bolu Gerede'de
Aile Hekimi olarak
görev yapıyor.
1994'te Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi'ni
üçüncü sınıfta terk
eden Arık, tam 17 yıl sonra
2011'de Cerrahpaşa'ya yeniden
dönebildi. Arık, 1994'te henüz
tamamıyla yasaklar başlamadan
bire bir sözlü olarak aşağılamalara
maruz kaldıklarını
anlattı.
KARDEŞİ KANSER OLDU
Hatice Kavçakar:
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi'ni
okurken bıraktı.
14 yıl sonra,
2012'de mezun
oldu. Diğer 4 kardeşi de
aynı kaderi yaşadı.
RAHAT BIRAKMADILAR
Sacide Akın:
Yeditepe
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi'ne yerleştim.
Ancak özel
üniversite olmasına
rağmen kayıt günü üniversiteye
Çevik Bir'in gelmesi ile
her şey değişti. Viyana Teknik
Üniversitesi'nde mimarlık okudum.
Türkiye'de okumuş olsaydım,
hayalini kuramayacağım
imkânlara sahip olamayacaktım
belki de...
TEK BAŞINA YOLCULUK
Rabia Kaymak:
Pendik'te
Halk Sağlığı
Uzmanı olarak
görev yapıyor.
Pendik
Anadolu İmam Hatip
Lisesi'nden mezun oldu.
Azerbaycan'da tıp eğitimi
aldı.