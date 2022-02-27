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Giriş Tarihi: 27.2.2022

Çaresizce gittiler gururla döndüler

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Çaresizce gittiler gururla döndüler

Vesayetin uyguladığı örtü yasağı ile yurtdışına gitmek zorunda kaldılar. Eğitimlerini tamamlayarak dönen o gençlerden bazıları doktor ya da mimar olarak hizmet vermenin gururunu yaşıyor

28 Şubat darbesi sürecinde, başörtülü olduğu gerekçesiyle üniversiteye girişleri engellenen öğrenciler, yurtdışında eğitimlerini tamamlayıp gururla Türkiye'ye döndü. Kimisi tıp tarihi araştırmaları yaptı, kimisi de yüksek mimar olmayı başardı.

3 DİL ÖĞRENDİ
Elif Bıyıklı Gültekin: 2002'de İHL'den mezun oldu. 2003 yılında Viyana'ya gitti. 2010 yılında Türkiye'ye döndü. 3 dil öğrendi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi'nde tıp tarihi ve etik alanında öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

17 YIL SONRA TIBBA DÖNDÜ
Melek Arık: Bolu Gerede'de Aile Hekimi olarak görev yapıyor. 1994'te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni üçüncü sınıfta terk eden Arık, tam 17 yıl sonra 2011'de Cerrahpaşa'ya yeniden dönebildi. Arık, 1994'te henüz tamamıyla yasaklar başlamadan bire bir sözlü olarak aşağılamalara maruz kaldıklarını anlattı.

KARDEŞİ KANSER OLDU
Hatice Kavçakar: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni okurken bıraktı. 14 yıl sonra, 2012'de mezun oldu. Diğer 4 kardeşi de aynı kaderi yaşadı.

RAHAT BIRAKMADILAR
Sacide Akın: Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne yerleştim. Ancak özel üniversite olmasına rağmen kayıt günü üniversiteye Çevik Bir'in gelmesi ile her şey değişti. Viyana Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okudum. Türkiye'de okumuş olsaydım, hayalini kuramayacağım imkânlara sahip olamayacaktım belki de...

TEK BAŞINA YOLCULUK
Rabia Kaymak: Pendik'te Halk Sağlığı Uzmanı olarak görev yapıyor. Pendik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Azerbaycan'da tıp eğitimi aldı.

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Çaresizce gittiler gururla döndüler
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