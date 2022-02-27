CHP’li Canan Kaftancıoğlu kendisiyle çelişti: 2011 yılından paylaşımı ortaya çıktı

'ISLIKLAMIŞTIK'

CHP'li Kaftancıoğlu 2011 tarihli paylaşımında, " Erbakan 95 yılı üniversite mezuniyet törenimize katılmıştı yeğeninin diplomasını vermek üzere. Çoğumuz ıslıklamıştık. Bugünde aynı şeyi yaparım gibi" ifadelerini kullanıyor.