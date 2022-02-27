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Giriş Tarihi: 27.2.2022

Duygulandıran pankart

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Duygulandıran pankart
Başkan Erdoğan'ın 68'inci yaş günü vatandaşlar tarafından da pankart ve etkinliklerle kutlandı. Mardin Artuklu'da yaşayan Baver Alpaslan ve Ufuk Uğurlu "Yiğit analar yiğit evlatlar doğurur. Doğum günün kutlu olsun Reis, Mardin seninle gurur duyuyor" yazılı pankart açtı. Diyarbakır'daki HDP il binası önünde nöbet tutan aileler de Erdoğan'ın doğum günü için pasta kesti. Pastanın üzerinde Erdoğan'ın annesi Tenzile Hanım'la fotoğrafının olması görenleri duygulandırdı. Evlat nöbetindeki annelerden Ayşegül Biçer, Erdoğan'ı arayarak yaş gününü kutladı.
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Duygulandıran pankart
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