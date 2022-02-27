Duygulandıran pankart

Başkan Erdoğan'ın 68'inci yaş günü vatandaşlar tarafından da pankart ve etkinliklerle kutlandı. Mardin
Artuklu'da yaşayan Baver Alpaslan ve Ufuk Uğurlu "Yiğit analar yiğit evlatlar doğurur. Doğum günün kutlu olsun Reis, Mardin seninle gurur duyuyor" yazılı pankart açtı. Diyarbakır
'daki HDP il binası önünde nöbet tutan aileler de Erdoğan'ın doğum günü için pasta kesti. Pastanın üzerinde Erdoğan'ın annesi Tenzile Hanım'la fotoğrafının olması görenleri duygulandırdı. Evlat nöbetindeki annelerden Ayşegül Biçer, Erdoğan'ı arayarak yaş gününü kutladı.