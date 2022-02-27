Eğlence mekanı çıkışı silahlı saldırıya uğrayan Kamil hayatını kaybetti

Dün gece saatlerinde Çeltek Mahallesi Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanı yakınındaki eğlence mekanından çıkan Kamil Canevi, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ve kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Canevi, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamil Canevi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Canevi, ikindi namazına müteakip kılının cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.