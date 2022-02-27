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Giriş Tarihi: 27.2.2022 20:41 Son Güncelleme: 27.2.2022 20:41

Eğlence mekanı çıkışı silahlı saldırıya uğrayan Kamil hayatını kaybetti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Eğlence mekanı çıkışı silahlı saldırıya uğrayan Kamil hayatını kaybetti

Karaman'da eğlence mekanı çıkışı silahlı saldırıya uğrayan Kamil Canevi (24) hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde Çeltek Mahallesi Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanı yakınındaki eğlence mekanından çıkan Kamil Canevi, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ve kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Canevi, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamil Canevi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Canevi, ikindi namazına müteakip kılının cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Eğlence mekanı çıkışı silahlı saldırıya uğrayan Kamil hayatını kaybetti
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