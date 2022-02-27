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Giriş Tarihi: 27.2.2022

Emine Erdoğan: Savaş yıkım ve gözyaşıdır

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan: Savaş yıkım ve gözyaşıdır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'da yaşanan savaşa ilişkin bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şunları kaydetti: "Bir anne, bir kadın olarak Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum. Başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir. Savaşların tarafları kadar, sessiz kalıp göz yumanlar da bu kara lekenin sorumluluğunu vicdanlarında taşımalıdır. Unutmayalım; savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir. Din, dil, ırk farketmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Uluslararası toplumu, barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum."
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Emine Erdoğan: Savaş yıkım ve gözyaşıdır
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