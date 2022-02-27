Erdoğan, Erzurumlulara telefonda hitap etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Bakan Soylu partililerin isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonda aradı.

Salonda bulunan partililere seslenen Erdoğan, Miraç Kandillerini tebrik ederek destek istedi. Erdoğan; "Miraç Gecesinde sizlerle buluşmak bizim için ayrı bir mutluluk. Geleceğimiz aydınlık olsun. Miraç Kandilinin sevgililer sevgilisi Peygamberimizin şefaatine bizleri nail eylesin. İnanıyorum ki dadaşlar bugün müstesna bir günü birlikte yaşıyorlar. 2023 için dadaşlardan beklentimiz her zaman olduğu gibi çok farklı bir coşku ile sandıkları patlatacaktır. Şimdiden ben sadece Erzurum'dakilerden değil Türkiye genelindeki dadaş kardeşlerimden farklı bir gayret, farklı bir hizmet ve farklı bir coşku bekliyorum. Onun için 'durmak yok yola devam' derken sadece Erzurum değil Türkiye'nin genelindeki tüm dadaşlardan farklı beklentim olduğunu duyurmak istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarından sonra konuşmaya geçen Bakan Soylu, muhalefet parti liderlerini eleştirdi. Soylu; "Kılıçdaroğlu ancak büyükelçilere mektup yazar. Türkiye'yi şikayet eder. Şehit ailelerine hakaret edenlere sahip çıkar. Son yaptığı bir numara daha var. 28 Şubat ittifakı oluşturmak. Gözümüze batıra batıra 28 Şubat'ta 6'sı bir araya geliyor. 6'nız değil, 600'ünüz değil, 6 bininiz bir araya gelse tırnak içeresinde söylüyorum büyükelçileri peşinize taksanız 6 bin değil 60 bin bir araya gelseniz 28 Şubat'ın masumiyeti ve bu insanların mağduriyeti sizi çarpar" şeklinde konuştu.

Ayrıca Soylu, teskereye oy vermeyenlerin arkasında bulunan ağababalarına milletin çarıklarını ters giydireceğini kaydederek, "AK Parti kadroları boş durmuyor. 24 saati nasıl geçiririz ve bu devi nasıl uyandırırız diye anlayış ortaya koydu. Ana muhalefet çıkıyor 'Teskereye hayır' diyorlar. Unutacağımızı mı sandınız. O kadronun tamamı neden hayır diyor. Orada bir terör devleti kurulsun istiyorlar. Bu talimatı ağababaları verdi. Şimdi yine ağababalarının eteklerinde dolanıyorlar. Bilgiyle söylüyorum, zanla söylemiyorum. Dikkatli olun bu işi tezgahlayanlar bu millet size çarıklarınızı ters giydirecek" diye konuştu.