Erdoğan’dan Ukrayna için barış diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna 'da yaşanan her gelişmeyi kabine üyeleriyle birlikte yakından takip ederken bir yandan da bölgede barış ve huzurun tesisi için diplomasi trafiğini sürdürüyor.Erdoğan, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kuırbankulu Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde bölgede yaşanan gelişmeler ve ikili ilişkiler değerlendirildi. Başkan Erdoğan, Aliyev'le olan görüşmesinde Hocalı katliamının 30'uncu yılı nedeniyle şehitleri rahmetle andı ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.Üç lider, Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti. Başkan Erdoğan dün öğleden sonra da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski 'yi arayarak 'Ateşkes için çaba gösteriyoruz' mesajını verdi. Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya 'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için de başsağlığı diledi. Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.Zelenski de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşım Erdoğan ve Türk halkının güçlü desteği için çok teşekkür ederim. Karadeniz'in Rus gemilerine yasaklanması, askeri ve insani desteği göstermek adına oldukça önemli. Ukrayna halkı verilen desteği asla unutmayacak" ifadelerinde bulundu.Zelenski, paylaştığı video mesajında ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi" dedi. Zelenski, bu teklifi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ayrıca Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Irak Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.