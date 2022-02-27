FETÖ operasyonunda kriptolar deşifre edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 13 örgüt üyesi gözaltına alındı. 13 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanıp, itirafçı olurken yaşadıklarını anlattı.

AK PARTİ DIŞINDAKİ PARTİLERE OY VERİN ÇAĞRISI

İtirafçılar ifadelerine, "2011-2012 yıllarında emniyet teşkilatında görev yapan personel hakkında örgüt tarafından fişleme faaliyetlerinin yürütüldüğü, FETÖ örgütünün siyasi arenada etkin bir rol oynayıp seçimlere etki etmek için tabanına talimatlar verdiği, seçim bölgelerinde Ak Parti dışındaki diğer güçlü partilere oy verilmesi konusunda telkinlerde bulunduklarını" söylediler.

ÖĞRENCİLERİ EV VE YURTTAN ATTIRMAKLA TEHDİT ETMİŞLER

İfadelerde, örgütün 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütten ayrılmayı başaran ve daha sonra ev veya yurtlarda kalan öğrencileri, örgütle bağlantıyı kestikleri takdirde ikamet ettikleri evin sahibine veya yurt yönetimine geçmiş dönemde örgütle olan ilişkilerini anlatarak evden veya yurttan atılmalarını sağlayacaklarını söyleyerek tehdit ettikleri belirtildi. Ayrıca askeri okullara yerleştirilen ve ileri süreçte örgütün talimatlarına uymayıp, görüşmelere gitmeyi aksatan öğrencilerin 'şefkat tokadı' yemekle tehdit edildikleri de belirtildi.

İfadelerde daha önce haklarında herhangi bir adli işlem yapılmamış 30'u aktif çalışan kamu görevlisi olmak üzere birçok kişinin örgütle ilişkisi ilk defa deşifre edildi. 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.