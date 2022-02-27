Şanlıurfa'da Büyükşehir, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü belediyeleri ile Güvercin Severler Derneği tarafından düzenlenen ve Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Güvercin Güzellik Yarışması renkli görüntülere sahne oldu.



Türkiye'nin en doğusu ile en batısı en kuzeyi ile en güneyini Şanlıurfa'da buluşturan 1. Uluslararası Güvercin Güzellik Yarışmasına Katar, Dubai, Ürdün, Lübnan, Suriye, Almanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerden güvercin tutkunları da katıldı.

Barış güvercinleri Ukrayna için gökyüzüne bırakıldı



Şanlıurfa Fuar Merkezi önünde toplanan güvercin meraklıları halk oyunları gösterisiyle eğlenirken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün alana gelmesiyle birlikte Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın ve akan gözyaşının dinmesi, savaşın son bulması için binlerce güvercin gökyüzüne salındı. Başkan Beyazgül de beyaz bir güvercini salarak özgürlüğe kanat çırpışını izledi.





"Güvercin Şanlıurfa'da ailenin bir parçasıdır"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "81 ilimizin tamamından ve Almanya, Belçika, Hollanda, Dubai, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Katar'dan yarışmaya katılanlar var. Festival havasında geçen yarışmada vatandaşlarımızın da buradaki kuşları görmelerini istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu tür yarışmaları devam ettireceğiz. Güvercin bizim ailemizin bir parçası, hayatımızın bir parçasıdır. Eski Urfa evlerinde kuş takası vardı. Bunların her biri bir sanat eseridir. Bu sanat eserlerini görmek için eski "Urfa Evlerine" gidebilirsiniz" dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ortamın çok güzel olduğunu ve kaynaşmanın yaşandığını belirtti. Bu birlik ve beraberliğin sonunda rahmet ve bereket doğacağına inandıklarını söyleyen Canpolat, yarışmaya katılan herkese başarılar diledi.

Şanlıurfa Filo Güvercin Severler Dernek Başkanı Abut Demirkan ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Nimetoğlu yarışmanın düzenlenmesinde büyük emekleri olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

1. Şanlıurfa Uluslararası Güvercin Güzellik Yarışmasında çeşitli kategorilerde yarışan güvercinler arasından 700 bin lira değerindeki zırhlı şamı kuşu birinci olarak sahibi Gaziantepli Gökhan Göğüş'e ödül kazandırdı. Göğüş, evladı gibi baktığı, beslediği zırhlı şamı kuşuna 700 bin lira teklif etmelerine rağmen satmadığını söyledi. Gökhan Göğüş, "Ben 37 yaşındayım. 1 kızım var. Kasaplık yapıyorum. 7 yaşımdan bu güne kadar güvercin besliyorum. Bu güvercinime bir daire verdiler vermedım" diye konuştu.

Yarışmada boy gösteren güvercinlerin her biri kendi özelliklerinde birinci seçildi. Jüri üyeleri kuşları gözleri küçük, kaşlı, burun kısa, tok, kafa iri, sakallı, renk açık, çubuk ince, boyun aralığı, akıtması ve yanak özelliklerine göre değerlendirerek dereceye girenleri ödüllendirdi.



Karakuyruk fitilli güvercin 100 bin TL

Festivale katılan iş adamı ve Gaziantespor Kulüp Başkanı Hasan Şahin, Kara kuyruk fitilli güvercini ile birinci oldu. Hasan Şahin, "Futbol, siyaset bir yanım hayvancılık bir parçam güvercin dünyamdır. Böyle mükemmel bir organizasyon düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanına ve ilçe belediye başkanlarına, emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi. Kara kuyruk fitilli güvercini ile birinci olan Hasan Şahin'e kupasını Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliyiye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat verdi. Kara kuyruk fitilli güvercinin fiyati ise 100 bin TL değerinde.