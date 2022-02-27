Hayvanlarına sahip çıkan Ukrayna halkına HAYKADER’den çağrı!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme girişimi sonrasında Ukrayna halkı hayvanlarını da korumak için seferber oldu. Hayvan Yaşamına Katkı ve Koruma Derneği (HAYKADER) Ukraynalıların savaş esnasında hayvanlarını başıboş bırakmayarak korumaya çalışmasına dikkat çekerek bir açıklama yaptı.



"İNSANLIK ADINA BÜYÜK BİR ÖRNEK"

HAYKADER tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi: "Rusya'nın saldırısı sonucu Ukrayna halkının haklı sesini duymakla beraber insanların sadece kendilerini değil hayvanları da korumaya çalışması insanlık adına dünyaya büyük bir örnek olmuştur. HAYKADER olarak Ukrayna halkının acısını paylaşıyor ve kendilerine canları geride bırakmadıkları için şükranlarımızı sunuyoruz."



"ÇANAKKALE'DE KAHRAMAN ASKERLERİMİZ EKMEĞİNİ HAYVANLARLA BÖLÜŞTÜ"

HAYKADER Başkanı Arzu Erdoğral ise yaptığı açıklamada Ukrayna halkının hayvanlarını geride bırakmadıklarına dikkat çekerek Çanakkale Savaşı'ndan da örnek verdi. Erdoğral şunları söyledi: "Çanakkale'de düşmana karşı çarpışan askerlerimiz kıtlık olmasına rağmen ekmeğini hayvanlar ile bölüşecek kadar yüce gönüllüydü. Buna en güzel örneklerden biri şu an Çanakkale'deki Deniz Müzesinde bir fotoğrafta ortaya çıkıyor. Savaş esnasında cephede kahraman askerlerimizin fotoğrafının yanında bir geyik olduğu gözüküyor. Bu fotoğrafını hatırlatmak istiyorum çünkü içlerinden biri de çıkıp bu geyiği kesip yiyelim demiyor. Bu medeniyetin varisleri olarak insanlar ile birlikte tüm canlıların yaşam hakkını savunuyoruz."

"SİZLER İLE BİRLİKTE HAYVANLARINIZ İÇİN DE GEREKENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Ayrıca Erdoğral şu cümlelerle sözlerini tamamladı: "Sesimizi tüm Ukrayna halkına duyurmak istiyoruz. Sizler ile birlikte hayvanlarınız için de gerekeni yapmaya hazırız."

