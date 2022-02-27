Karayoluyla tahliye operasyonu başladı

Ukrayna
'daki Türklerin otobüslerle tahliyesi başladı. Havayoluyla tahliyenin imkânsız hale gelmesi üzerine karayolunun kullanılması kararlaştırıldı. Moldova'ya geçen bir grup Türk'ü taşıyan otobüs dün öğle saatlerinde Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye
'ye girişti yaptı. 3 otobüs de Romanya
üzerinden Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Odessa şehrinden Romanya'nın İshakça sınırına geçen Türk vatandaşlarıyla görüntülü görüşme yaptı. Çavuşoğlu, "Kardeşlerimizin hepsini getireceğiz" dedi. Türk Hava Yolları (THY
) ise Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcular için özel tarife uygulayacağını açıkladı. THY, bilet fiyatlarını en fazla 220 dolara sabitledi.